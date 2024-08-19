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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Young Boys-Galatasaray maçını Daniel Siebert yönetecek - Futbol Haberleri

        Young Boys-Galatasaray maçını Daniel Siebert yönetecek

        Galatasaray'ın 21 Ağustos Çarşamba günü Young Boys'la deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:27
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        G.Saray'ın maçına Alman hakem!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın tur mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile yapacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabakada Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.

        Öte yandan maçın VAR hakemi ise Christian Dingert olarak açıklandı.

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