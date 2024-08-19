Young Boys-Galatasaray maçını Daniel Siebert yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın tur mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile yapacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabakada Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager oldu.

Öte yandan maçın VAR hakemi ise Christian Dingert olarak açıklandı.