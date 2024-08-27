Young Boys maçı Galatasaray'ın yakın dönemini belirleyecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u bu akşam konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulübün yakın geleceği bu 90 dakikayla belirlenecek.

TFF Harcama Limiti'nde 2 milyon Euro'nun altında hareket alanı kalan Galatasaray'ın transfer politikası da Young Boys maçına bağlı.

Geçen sezonki Kopenhag ve Sparta Prag mağlubiyetlerinin ardından iç sahadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ve bu sezon Beşikaş karşısında alınan tarihi hezimet, eleştiri oklarını Okan Buruk'a yöneltti.

Sarı-kırmızılılar, İsviçre temsilcisini eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ilk etapta 18,6 milyon Euro'luk katılım payını da kasasına koyacak. Bu gelir kalemiyle birlikte harcama limitinde de hareket alanı açılacak.

Kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek olan Galatasaray, Young Boys'u elemesi halinde prestijini korumakla kalmayacak; aynı zamanda kasasını da dolduracak. Geçen sezonki takım hak ediş toplamı 107 milyon Euro olan sarı-kırmızılılar bu sezon yüksek ücretli oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırsa da Şampiyonlar Ligi gelirlerine muhtaç durumda.

Galatasaray'daki ilk sezonundaki Başakşehir, Sivasspor, Fenerbahçe gibi kritik virajları başarıyla dönen Buruk'un geçen sezondan devam eden büyük maç performansı, iki sezonluk şampiyonluğa rağmen taraftarın kafasında soru işaretleri doğurdu. Buruk bu gece Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak güven tazelemek istiyor.

Devler Ligi'nde hiç maç kazanamasa dahi katılım bedeli ve değer sütunu olmak üzere yaklaşık 30 milyon Euro'luk gelirin de sahibi olacak. Bu sezon lig formatına geçilen organizasyonda 8 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, maç günü gelirleriyle de kasasını dolduracak.

Galatasaray söz konusu sekiz müsabakada alacağı puanlarla UEFA gelirlerini de artıracak. Bu sezon performansa dayalı gelir kalemlerini artıran UEFA'nın belirlediği rakamlara göre Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet 2,1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro.