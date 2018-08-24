Young Boys - Neuchatel Xamax maçı ne zaman?

İsviçre Süper Lig maçında Young Boys ile Neuchatel Xamax, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Young Boys 12 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Neuchatel Xamax 4 puanda ve 8. sırada. Young Boys, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Neuchatel Xamax, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Young Boys kazanır 1.20, berabere biter 4.75, Neuchatel Xamax kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Young Boys son hafta oynanan Neuchatel Xamax maçında 4-2 kazandı.

Neuchatel Xamax, Young Boys karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Young Boys, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

Neuchatel Xamax ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Neuchatel Xamax, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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