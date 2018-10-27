Young Boys - Sion maçı rakamları

İsviçre Süper Lig maçında Young Boys ile Sion, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Young Boys 28 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sion 11 puanda ve 8. sırada. Young Boys, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 373. İddaa'da Young Boys kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Sion kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Young Boys son hafta oynanan Grasshoppers maçında 1-2 kazandı.

Sion ise Thun karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Young Boys, 22 gol attı ve 6 gol yedi.

Sion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Sion, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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