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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri doludizgin! - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri doludizgin!

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa'ya karşı kaydettiği 2 golle formunu sürdürdü. 27 yaşındaki forvet son 8 maçta 12 gole imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:11 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:18
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılırken, Youssef En-Nesyri 2 golle yıldızlaştı.

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        Müsabakanın 21. dakikasında Fred'in pasında topu ağlara gönderen En-Nesyri, 71. dakikada da aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı.

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        Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan 27 yaşındaki forvet, ligde çıktığı son 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşadı.

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        Faslı oyuncu, bu süreçte 12 gole imza attı.

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        Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 23. golüne ulaştı.

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        Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 14'ü ilk 11 olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin 15 golü bulunuyor.

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        27 yaşındaki golcü, Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı.

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