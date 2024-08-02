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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri sahaya indi - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri sahaya indi

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:43
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        Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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        Öte yandan sarı lacivertlilerde yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.

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        Fenerbahçe, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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