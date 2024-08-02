Youssef En-Nesyri sahaya indi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü
Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan sarı lacivertlilerde yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalışmalara başladı.