Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Youssoufa Moukoko, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Moukoko'nun ayak bağlarındaki sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı bildirildi. 16 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile oynanan mücadelede sakatlık yaşamıştı. Kamerun asıllı Alman forvet bu sezon 14 müsabakada 3 gol kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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