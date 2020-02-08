Video izleme platformu YouTube'a düşen bir ses dinleyenleri adeta büyülüyor. Genç bir inşaat işçisinin söylediği Kürtçe türküler 'Acaba yeni bir İbrahim Tatlıses mi doğuyor?' sorusunu akıllara getiriyor.

LİVANELİ DE O SESİN PEŞİNDE

Genç bir inşaat işçisinin Kürtçe söylediği yanık bir türkü Twitter’da paylaşılınca sanatçı Livaneli de şarkıyı söyleyen genci bulmak istedi. Livaneli Twitter’da eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas’tan alıntıladığı tweetinde “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem” dedi.

— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 8, 2020

"NE OLUR BU ÇOCUĞU BULUN"

Youtube’da ses analizleri yapar Emre Yücelen de genç türkücüye övgüler yağdırıyor. Youtube’da videoyu takipçileriyle birlikte canlı izleyen Yücelen “Olağanüstü okuyor, dinleyin”, “Okuma pozisyonu o kadar güzel ki…” yorumlarında bulundu. Yücelen, videonun sonunda takipçilerine “Ne olur bu çocuğu bulun” ifadelerini kullandı.