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        Haberler Bilgi Yaşam YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? YouTube kapatıldı mı, ne zaman düzelecek?

        YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? YouTube kapatıldı mı?

        Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi? sorularını beraberinde getirdi. 23 Ekim Çarşamba günü sosyal medya kullanıcıları, YouTube , X, Tik Tok ve Instagram gibi sosyal medya paylaşım platformlarına erişim yasağı gelip gelmediğine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İşte YouTube erişim sorununa ilişkin tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 18:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:33
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        YouTube çöktü mü sorusu kullancılar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. YouTube kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmaktadır. YouTube erişim sorununa ilişkin gözler yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? YouTube ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

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        YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

        Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'a bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Kullancılar YouTube'un ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor.

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        YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELİR?

        Konuyla ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        YOUTUBE ÇÖKME RAPORLARI

        YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.

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