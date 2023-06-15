YouTube, içerik üreticisi olmak isteyenler için güzel bir açıklama yayınladı. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları iyileştirdi. YouTube'un eski koşullarına göre içerik üreticilerinin para kazabilmeleri için;

Youtube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için en az 1000 aboneye sahip olması gerekiyordu.