YouTube'da yeni dönem başlıyor. Şu an için ortak yayın özelliği sadece telefon aracılığıyla geçerli olacak. Yeni özellik başlangıçta yalnızca belirli bir grup içerik oluşturucu tarafından kullanılabilecek olsa da YouTube, ortak yayını gelecekte daha fazla içerik oluşturucuya genişletmeyi planladığını açıkladı. İşte "Birlikte Canlı Yayına Geçin" özelliği hakkında merak edilenler...

YOUTUBE'DAN "BİRLİKTE YAYINA GEÇ" ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Bu özellik ile içerik oluşturucular, bilgisayarlarından bir konukla canlı yayın planlayabilir ve ardından bir cep telefonundan canlı yayına geçebilir. Bir misafir davet ettiğinizde, yayın akışınız misafirinizinkinin üzerinde gösterilir.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde, bazı içerik oluşturucular hesaplarında yeni "Birlikte Yaşayın" düğmesini seçebilecekler. İçerik oluşturucuların başlık, açıklama, para kazanma ayarları, küçük resimler ve görünürlük ayarları dahil olmak üzere akış ayrıntılarını girerek başlamaları gerekmektedir. "Bir yayıncıyı davet et" seçeneğini belirledikten sonra, içerik oluşturucular canlı yayınlarına davet etmek için bir konuk seçebilecekler. Misafir davete tıkladıktan sonra bekleme odasına gönderilir. Her iki kişi de hazır olduğunda, ev sahibi "Canlı Yayına Geç" düğmesine dokunabilir. YouTube'un konuk akışlarında reklam yayınlayabilir, ancak gelir yalnızca ev sahibine gider.

Yayının konuğun kanalında görünmeyeceğini belirtmekte fayda var, ancak YouTube, konuk kanallarında görünürlüğün önemli olduğunun farkında olduğunu söylüyor ve bu da şirketin özelliği gelecekte potansiyel olarak sunabileceğini gösteriyor. Yeni özelliğin lansmanı, TikTok ve Twitch'in yakın zamanda kendi ortak akış özelliklerini başlatmasıyla geliyor. Birkaç hafta önce TikTok, ana bilgisayarların bir ızgara veya panel düzeni kullanarak en fazla beş kişiyle canlı yayına geçmesini sağlayan "Çoklu Konuk" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Geçen hafta Twitch, yayıncıların talk show benzeri bir deneyim için diğer içerik oluşturucuları ve hayranları yayınlarına kolayca çekmelerini sağlayan Misafir adlı yeni bir özelliği resmen başlattı. Guest Star, herkesin aynı anda beş hoparlörü bir akışa çekmesini mümkün kılar. YouTube'un ortak yayın özelliğinden farklı olarak, TikTok ve Twitch, birden fazla kişiyle canlı yayın yapmanıza olanak tanır. YouTube'un ortak yayınının henüz başlangıç ​​aşamasında olduğu göz önüne alındığında, içerik oluşturucuların birden fazla kişiyle canlı yayın yapmasına izin vermek için sınırı genişletmesi olasıdır.