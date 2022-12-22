Youtube kötü yorum yapan kullanıcıları uyaracak

Aynı zamanda, kullanıcıların aldığı cezaya itiraz etme hakkı da olacak. Bu güncelleme şu anda İngilizce yorumlar için geçerli ancak zamanla tüm dünyada uygulanması bekleniyor. Youtube, bu şekilde platformdaki kötü yorumları temizlemeyi hedefliyor.

Kaynak: Mashable