YouTube Rus devleti destekli kanalları engelliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük video akış hizmetine sahip sosyal ağı YouTube, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin artık şiddet olayları politikası kapsamında olduğunu belirterek; Rusya devleti bağlantılı kanalları engelledi.

Youtube’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu kararın, belgelenmiş ‘şiddet olaylarının’ önemini azaltmayı yasaklayan yönergeler temelinde alındığı belirtilirken, “Halihazırda bu politikayı ihlal eden, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili içeriği kaldırıyoruz” ifadesine yer verildi.

Youtube ayrıca, “Kısa süre önce Rusya’da YouTube’daki tüm reklamlarım gösterimini askıya aldık. Şimdi bu yasağı Rusya’daki platformumuzda tüm para kazanma yöntemlerine genişletiyoruz” diye açıkladı.

RT VE SPUTNIK ENGELLENMİŞTİ

YouTube sözcüsü Farshad Shadloo, Rus yayınlarının engellenmesinin bu politikaya uygun olduğunu söyledi.

Daha önce YouTube, Avrupa genelinde Rusya'nın devlet destekli önde gelen kanalları RT ve Sputnik'i engellemişti.

Rus devlet medyası, uygulama mağazaları ve diğer sosyal medya hizmetleri de dahil olmak üzere distribütörler tarafından getirilen kısıtlamaları haksız sansür olarak nitelendirdi.