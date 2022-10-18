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Youtube'u ücretsiz kullananlara müjde! Youtube o kararı iptal etti

Youtube, videoların 4K kalitede izlenmesi için yeni bir güncelleme paylaşmıştı. Sadece Premium üyelere özel getirilen bu güncelleme iptal edildi.

Youtube'u ücretsiz kullananlara müjde! Youtube o kararı iptal etti

Youtube, Eylül 2022'de yeni bir güncelleme duyurmuştu. Buna göre; videoları 4K kalitesinde izlemek için Premium abone olmanız gerekliydi.

Bu karar üzerine Youtube, kullanıcılarından çokça olumsuz eleştiri almıştı.

Youtube, 17 Ekim 2022 Salı günü yani bugün yaptığı açıklamada; bu fikirden vazgeçtiklerini belirtti.

Youtube yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

"Bu deneyi tamamen kapattık. İzleyiciler artık Premium üyelik olmadan 4K kalitesinde videolara erişebilir. Başka istekleriniz varsa buradayız."

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