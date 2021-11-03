YouTuber’lardan aşılama kampanyasına destek 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Proje ile gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİNE SORDULAR

“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle COVID-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.



Sorulan sorulardan bazıları şöyle:



- COVID-19 gençleri daha az mı etkiliyor?

- mRNA aşı (Biontech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?

- Aşılar kısırlık yapar mı?

- Gençler COVID-19’u kolay atlatıyor mu?

- COVID-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?

- COVID-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?

- Yurt dışında yaptırılan COVID-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi?

- COVID-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?

- Kanser hastaları COVID-19 aşısı olabilir mi?

- Gebeler COVID-19 aşısı olmalılar mı?

- Emziren kadınlar COVID-19 aşısı olmalılar mı?



Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in COVID-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar T.C. Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmî kanalından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.