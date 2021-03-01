Yozgat Bozok Üniversitesinde bazı uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitim başladı

AA

Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin bir kısmı, uzun bir aradan sonra yüz yüze ilk derslerini yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencileri kampüste görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bozok Üniversitesinin 1 Mart'ta kuruluşunun 15. yılını kutladığını belirten Karadağ, "Yüz yüze eğitimin de başlaması güzel bir tevafuk oldu. Tıp fakültesi 4 ve 5. sınıflarımızın eğitimleri sürüyordu. Bugün itibarıyla sağlık alanındaki diğer fakülte ve yüksekokullarımızda da yüz yüze eğitime başlandı. Bir taraftan da çevrimiçi eğitim sürdürülmektedir." dedi.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin birbirini özlediğini dile getiren Karadağ, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Ebelik bölümü öğrencilerinden Büşra Şeyhoğlu, "Bu süreçte eksiğimizi tamamlamak için geldik. Hocalarımızı, okulumuzu herkesi çok özledik. Bu süreçte gebelerle birlikte olmak da bizi çok mutlu ediyor. Biz gebelere dokunmadan mezun olmak istemiyorduk, bu süreyi böyle tamamlayacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Keşir ise "Ebelik 4. sınıf öğrencisiyim, yüz yüze eğitim için geldik. Burada yurtla ilgili hiçbir sorunuzum yok, tek problemimiz ulaşım. Ulaşımda otobüsler tıklım tıklım dolu geliyor. Bununla ilgili önlemlerin alınması ve otobüslerin erken gelmesi bizim için daha iyi olur. Yurtlarda her odada bir kişi kalıyor, yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Hastanede hijyen ve mesafeye dikkat edeceğiz. Üniversitemizi çok özledik, çevrim içi eğitimle çok zor devam ediyordu." diye konuştu.