Kazıda çalışan işçilerden Elmas Solak ise Peyniryemez köyünde yaşadığını belirterek, "Biz de ekiple birlikte kazı yapıyoruz, mutluyuz, işimi severek yapıyorum. Evimize ekonomik katkı sağlıyoruz. Köyümüzde böyle bir şey olduğundan gurur duyuyoruz. Burayı kazıyoruz, bir şey bulursak arkeologlara veriyoruz, gösteriyoruz, onlar da inceliyor." dedi.

Derya Çetin de 6 bin yıllık eserleri ince ince kazarak gün yüzüne çıkarıp geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi arkeoloji bölümü 4 sınıf öğrencisi Ezgi Bakioğlu da "Çadır Höyük'te eski medeniyetlerden günümüze kadar gelmiş tarihi ve burada hangi uygarlıkların yaşadığını, neler yaptıklarını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.