Yozgat Emniyet Müdürlüğü kısa filmle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Dolandırıcıların kişi ayrımı yapmadan insanlara maille, cep telefonlarına cazip teklifler göndererek, ya da onların arkadaşları gibi sosyal medya hesaplarından hediye çeki vererek, bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtelerini yaparak vatandaşları kandırdığı aktarıldı.Filmde sanatçı Mümin Sarıkaya da şu uyarıda bulundu:"Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından sahte link hazırlayarak hediye çeki, pandemi desteği, cazip kampanya gibi vaatlerle size ulaşan veya değerinden düşük yayınlanmış ilanlara karşı dikkatli olun, oltaya gelmeyin."Kısa film, sosyal medya hesaplarında yayınlanması için gazeteci ve muhtarlarla paylaşıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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