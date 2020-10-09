Yozgat Emniyet Müdürlüğünde kameralı Kovid-19 kontrolü

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İl Emniyet Müdürlüğü girişlerine yerleştirilen sistemde, maskesi olmayan kişiler sesli uyarılırken ateşi yüksek olanlar da ilgili birime bildiriliyor.İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet müdürlüğüne gelenlerin, daha önce bina girişlerinde görevli personel tarafından maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alındığını söyledi.Girişlere yerleştirilen termal tablet kamera ile kontrolün daha sağlıklı yapıldığını dile getiren Esertürk, "Bu sistemde yüz tanıması ve maske kontrolü yapılıyor, ateş ölçülüyor. Maske takılmadığında ve ateş yüksek olduğunda giriş turnikeleri açılmıyor, ilgili birime bilgi veriliyor. Aynı zamanda Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da entegre edilen sistemle vatandaşın veya personelin riskli olup olmadığı tespit ediliyor." dedi.