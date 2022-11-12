Bakan Kirişci: Ukrayna'dan çıkan tahılın yüzde 60´ı Avrupa´ya gitti



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugüne kadar tahıl koridoru üzerinden sevk edilen 10 milyon ton tahılın yüzde 60´ı Avrupa´ya, yüzde 27´si Asya´ya, yüzde 13´ü Afrika ülkelerine gitmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, `Türkiye Yüzyılı Vizyonu, 2023´e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Yozgat´ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Kirişci, Yozgat´ın Yerköy ilçesi yakınlarında inşaatı devam eden İnandık Barajı şantiyesini ziyaret etti. Et ve Süt Kurumu tesislerini inceleyen Bakan Kirişci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kirişci, Türkiye´nin liderlik gücü ile uluslararası itibarının arttığını belirterek, "Ukrayna-Rusya savaşında iki ülkenin lideriyle de görüşebilen geniş vizyonlu bir ülke haline geldik. Keza tahıl koridorunun açılmasından Ukrayna ve Rus esirlerinin takasında oynadığı role kadar kimse Türkiye´nin diplomatik başarılarını görmezden gelemiyor. Tahıl koridoru, deyip geçilmemeli. Tahıl koridoru bir insanlık koridorudur. Koridorun açılmasından her ne kadar daha çok Avrupa ülkeleri yararlansa da bu durum bütün dünyayı sevindirmiş ve Türkiye´nin itibarını artırmıştır. Bugüne kadar bu koridor üzerinden sevk edilen 10 milyon ton tahılın yüzde 60´ı Avrupa´ya, yüzde 27´si Asya´ya, yüzde 13´ü Afrika ülkelerine gitmiştir. Türkiye olarak tahıl sevkiyatından en az gelişmiş ülkelerin daha fazla yararlanması üzerinde özellikle durmaktayız. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yapılacak G-20 Zirvesi´nde konuyu gündeme getirecek. Ticaret Bakanlığı'mızla da müşterek olarak yürüteceğimiz yeni bir çalışmanın içindeyiz. Rusya´dan alınacak bedelsiz buğdayı, işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere bedelsiz vermeyi hedefliyoruz. Bizler bu süreçlerde milletimize ve devletimize yakışanı yaptık yapıyoruz" dedi.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ'

Bakan Kirişci, tarımın stratejik sektör olduğunu vurgulayarak, "Bunun için tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu biliyor ve tarım politikalarımızla bu yönde gereken adımları atıyoruz. Son 20 yılda bitkisel üretim miktarımız yüzde 21 artarak 2021´de 118,4 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemiz, 2021 yılındaki toplam 44,7 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla Avrupa´da birinci sıradadır. Bitkisel üretimimizin bu yıl geçen seneye göre yüzde 8 artarak 127 milyon tonu aşmasını bekliyoruz. Bu da bitkisel üretim toplamında ülkemiz için inşallah tarihi bir rekor olacak. Hayvancılığa gelince son 20 yılda büyükbaş hayvan mevcudumuz yüzde 80,8, küçükbaş yüzde 83,4, kanatlı sayımız yüzde 58,6 oranında artmıştır. 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ile bugün net ihracatçı bir konumdayız. Son 20 yılda tohumluk üretimimiz 9 kat, tohum ihracatımız 12,6 kat artmış durumda. Tohum dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002´de yüzde 31 iken, 2021 yılında yüzde 94´e yükseltilmiştir. Milli tarım yani bağımsızlık vizyonu işte budur" diye konuştu.

Bakan Kirişci, Türkiye´nin su rezervine ilişkin de bilgi vererek, "20 yıllık iktidarımız döneminde daha önce depolarda tuttuğumuz 133 milyar metreküp olan su rezervimizi, 180 milyar metreküpe çıkardık. Suyumuzu idareli kullanacağız, toprağımızı verimli kullanacağız. İnsanımızı yeniden kentlerden kırsala taşıyacağız. Kent tarımını yaygınlaştıracağız. 'Tarım Sigortası' uygulamasının kapsamını genişleteceğiz. Gençlerimizin ilgisini ve alakasını tarıma ve ormancılığa yeniden yönlendireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-11-12 14:49:15



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