Kızılay'ın kan bağış aracı yandı

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Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, Türk Kızılay'ın kan bağışı için kullandığı minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezi Köseoğlu Mahallesi'nde park halinde bulunan, 06 VIY 74 plakalı Türk Kızılay kan bağış minibüsünde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, büyük ölçüde yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-11-16 11:33:09



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