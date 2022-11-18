Yozgat'ta 10 katlı binanın bodrumunda yangın; 26 kişi dumandan etkilendi

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Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 10 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 26 kişi hastanede tedaviye alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitede, öğle saatlerinde 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 26 kişi, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ

2022-11-18 16:21:09



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