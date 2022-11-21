Yozgat´ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT´ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Daha önce DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen ve kentte yaşayan 8 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 7'si, yakalanarak gözaltına alındı; 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-11-21 16:05:43



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