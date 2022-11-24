Dini nikahla yaşadığı gencin para ve altınlarını çalan Meryem tutuklandı

Halit YILMAZ/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, dini nikahla birlikte yaşadığı Ferhat Y.'nin (22) altın ve paralarını çalarak kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan Suriyeli Meryem H. (25) tutuklandı.
Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde yaşayan Ferhat Y., tanıdığı aracılığıyla tanıştığı Suriye uyruklu Meryem H. ile 1 hafta önce dini nikah yaparak, birlikte yaşamaya başladı. Meryem H., evden 2 küpe, 1 altın kolye, 1 kol saati, 2 yüzük, 105 bin TL ile 2 cep telefonunu çalarak köyden ayrıldı. Ferhat Y.'nin hırsızlığı fark edip, jandarmaya ihbarı üzerine Meryem H., Boğazlıyan ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Meryem H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, para ve altınlar da Ferhat Y.'ye teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Halit YILMAZ
2022-11-24 17:00:39
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