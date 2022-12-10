Yozgat'ta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, kentin gazı kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, kentin gazı kesildi

DHA

Yozgat'ta iş makinesi doğalgaz borusunu deldi, kentin gazı kesildi


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, özel bir şirkete ait iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Alınan önlemler çerçevesinde doğalgaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Hastanelere cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildiği konutlara ise gaz regülatörlerinin kontrol edilmesinden sonra verileceği belirtildi. 
Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde su isale hattı çalışması yapan iş makinesi doğalgaz hattını deldi. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine doğalgaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, gazı kesilen vatandaşlar, uzun süredir kullanmadıkları mutfak tüplerini doldurtmak için tüp satan işletmelere  akın etti.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Arızanın yaşandığı alanda inceleme yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğalgaz kesildi. Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz. Yozgat'ımıza geçmiş olsun diliyorum" açıklamasında bulundu.
Konutlara doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor, konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek, ondan sonra evlere gaz verilecek" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-12-10 23:46:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta doğal gaz hattı zarar görünce kente gaz akışı durduruldu
YEREL HABERLER Yozgat'ta doğal gaz hattı zarar görünce kente gaz ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: &#039;BU TEKLİFİ BİRLİKTE YASALAŞTIRALIM&#039; -1
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: 'BU TEKLİFİ BİRLİKTE ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ &#039;BU TEKLİFİ BİRLİKTE YASALAŞTIRALIM&#039; -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ 'BU TEKLİFİ BİRLİKTE ...
Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma yetkisini geri almak istiyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ BUNLAR TÜRK HALKINDAN HÜKUMET KURMA YETKİSİNİ GERİ ALMAK İSTİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ BUNLAR TÜRK HALKINDAN ...
Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma yetkisini geri almak istiyor
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma ...
Yerköy’de kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir imha edildi
YEREL HABERLER Yerköy’de kullanma tarihi geçmiş 3 ton peynir imha ...
Vali Polat, Aydıncık ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Polat, Aydıncık ilçesinde muhtarlarla bir araya ...
Yozgat'ta 12 atıl okul binası köy yaşam merkezleriyle yeniden eğitim yuvası oldu
YEREL HABERLER Yozgat'ta 12 atıl okul binası köy yaşam merkezleriyle ...
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden 60 engelliye kışlık giysi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden 60 engelliye kışlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.