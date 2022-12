Bakan Bozdağ: Camilerimiz hedeftedir her zaman

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Camiyi güçlü kılan içindeki Müslümanlardır, Müminlerdir. Orada 'Allah' diyen Müslümanlardır. Allah, camilerimizi ezansız ve camilerimizi 'Allah' diyen Müslümansız hiçbir zaman bırakmasın. Tabii camilerimiz bu yüzden de hedeftedir her zaman" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yozgat Şehir Hastanesi Cami'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Bozdağ, camilerin birleştiriciliğinin en üst düzeyde olmasını cami cemaatlerinin sağladığını belirterek, "Camiyi güçlü kılan içindeki Müslümanlardır, Müminlerdir. Orada 'Allah' diyen Müslümanlardır. Allah, camilerimizi ezansız ve camilerimizi 'Allah' diyen Müslümansız hiçbir zaman bırakmasın. Tabii camilerimiz bu yüzden de hedeftedir her zaman. Çünkü bu milletin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine kastetmek isteyenler pek çok tartışmayı camiler üzerinden yaptığını görürsünüz. Adeta pusuda yatarlar. Bir bakarsınız bir yanlış iş var. Veyahut da çarpıtılacak bir konu var. Merkezinde cami var. Hep beraber üzerine üzerine giderler" diye konuştu.

'TÜRKİYE GENELİNDE 90 BİN CAMİ VAR'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelinde 90 bin cami ve 150 bine yakın Diyanet İşleri Başkanlığı mensubuyla milletin manevi hayatına, dini hayatına katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi. Camii ve külliyenin en kısa zamanda tamamlanması yönünde temennide bulunan Erbaş, "Camimizin tamamlanmasıyla cami dersleriyle, eğitimle, öğretimle, içinde yapılacak 4-6 yaş Kur'an kursuna devam eden çocuklarımızın eğitimleriyle, camimizi ihya etmiş oluruz. Hayır sahibi kardeşlerimden Allah razı olsun" dedi. Erbaş, temeli atılan camiye Hazreti Ali'nin ismini verdiklerini de söyledi.

'DİYANET, BİRLİK VE DİRLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU'

Bozdağ ve Erbaş, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nin açılışına da katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu anayasal bir kurum olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı memleketimizin birlik ve dirliği bakımından son derece önemli ve kıymetli bir kurumdur. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı sürekli eleştirilerin de muhatabıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olarak düzenlendiğini görüyoruz. Toplumun, din konusunda sağlıklı aydınlatılması, sahih dini bilgiyle insanlarımızın buluşturulması konusunda hiç şüphesiz en önemli görev Diyanet İşleri Başkanlığımıza düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı birlik ve dirliğimizin adeta çimentosu mesafesinde önemli bir görevi ifade etmektir. Kurtuluş mücadelesine baktığınızda önde yine onları görürsünüz. Sütçü İmamları görürsünüz. 15 Temmuz'a baktığınızda hafız şehit İbrahim Yılmaz'ları, minarelerden okunan salaları görürsünüz" diye konuştu.

Devletin güç ve kudretinin bağımsızlığı noktasında din görevlilerin katkısını kimsenin inkar edemeyeceğine işaret eden Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten Türkiye'de, Türkiye üzerine hesabı kitabı olan pek çok çevrelerin her zaman hedefinde olur. Başka güçlerin de hedefinde olur. Diyanet İşleri Başkanlığı milletin kurumlarının başındadır. Artık milletin kurumudur. Ona karşı duranlar milletin ona nasıl sahip çıktığına, din hizmetlerini yürüten insanlara nasıl değer verdiğine çok dikkat etmelidirler. Allah'ın izniyle bu ülkenin toprakları üzerinde camiler, kubbeler, minareler, ezanlar hiçbir zaman eksik olmayacağı gibi onları yetiştiren kadrolarda eksik olmayacak Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlerini kanun ve Anayasa çerçevesinde sağlıklı bir biçimde yürütmesi için elbette nitelikli elemana ihtiyacı var" açıklamasında bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

