Ali Erbaş: Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Erbaş: Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim (2)

DHA

Ali Erbaş: Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim (2)


SORGUN'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cami, Kur'an kursu ve bazı tesislerin de aralarında yer aldığı yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erbaş, açılışların en hayırlısında bir arada olduklarını belirterek, bu mekanlarda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretileceğini söyledi.
Yaratılış amaçlarının Allah'ın rızasına uygun yaşamak ve uygun yaşayacak çocuklar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erbaş, "Çocuklarımız; merhametli, birbirini seven, birbirini sayan, gençler olsunlar diye uğraşıyoruz. Eğer biz çocuklarımızı böyle yetiştirirsek sevgi medeniyetinin mensupları da böyle olur. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.' Biz böyle gençler istiyoruz. Birbirine düşman değil, birbirini seven gençler, birbirine dost olan gençler... Çünkü Peygamber Efendimiz sevgi medeniyetinin kurucusu. Hadis-i şerifi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ülkemizin her yerinde, ne kadar çok birbirini seven; sevginin, saygının, vatan sevgisinin, ezanın, bayrak sevgisinin, büyüklere saygının, anne babaya hürmetin ne olduğunu bilen çocuklar, gençler yetiştirdiğimiz zaman daha huzurlu, daha mutlu bir toplum olacağız. İslam'ın amacı da budur zaten. İslam, toplumda herkes huzurlu, barış içerisinde olsun diye gönderilmiş bir din. Kelime anlamı da zaten bu. İslam barış demek, İslam huzur demek. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. İşte biz çocuklarımız barış, huzur dini İslam'ı küçük yaşlarda öğrensinler diye dert ediniyoruz" dedi.
'İYİLİĞİ EMREDEN BİR NESİL YETİŞTİRELİM'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Ben öğretmen olarak gönderildim' hadis-i şerifini hatırlatarak, "O zaman okullarımızdaki her öğretmenimiz bir Peygamber varisidir. Onun için Peygamber Efendimizin şu sözünü hiçbirimiz unutmamalıyız; 'Mizanda sevaplar ve günahlar tartılacak. En ağır basan sevap güzel ahlak olacak.' O zaman biz gençlerimizi, çocuklarımızı ahlaklı yetiştireceğiz. Okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi var. Bu derse önem vermemiz lazım. Ebeveynler olarak çocuklarımız evine geldiğinde; 'Bugün ahlak dersinden ne öğrendin, hadi anlat bakalım' bu geri dönüşleri almamız lazım. Ahlaksız bir toplum huzursuz bir toplum olur ama ahlaklı bir toplum işte istediğimiz o neslin, istediğimiz gençlerin yetiştiği bir toplum olur. İmamımızla, öğretmenimizle, vaizimizle, idarecilerimizle hep birlikte ahlaklı, dürüst, doğruluğa önem veren, yalandan uzak duran, iyiliği emreden, kötülükten men eden, bir nesil yetiştirelim. İyi insanlar olalım" diye konuştu.
ESERLERİN AÇILIŞINI YAPTI
Konuşmaların ardından Başkan Erbaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve beraberindekilerle yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirdi. 
Yapımı tamamlanan eserler arasında, Sultan-Ali Ünal 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Musa-Miyase Meriç 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Avni İpek 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu, Hidayet Karabulut Camii, Yeşil Camii, Yusuf Yaman Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Halı Sahası yer aldı. Başkan Erbaş, törenden sonra açılışı yapılan bazı Kur'an kurslarına ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Sorgun YOZGAT, (DHA)-
2022-12-25 16:51:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yozgat'ta 12 eserin toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yozgat'ta 12 eserin ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: CAMİLERİMİZ HEDEFTEDİR HER ZAMAN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: CAMİLERİMİZ HEDEFTEDİR HER ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: CAMİLERİMİZ HEDEFTEDİR HER ZAMAN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: CAMİLERİMİZ HEDEFTEDİR HER ...
Bakan Bozdağ: Camilerimiz hedeftedir her zaman
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Camilerimiz hedeftedir her zaman
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta konuştu:
Bakan Bozdağ, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nin açılışında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas ...
Bakan Bozdağ, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtihas Merkezi'nin açılışında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtihas ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(Başörtüsü teklifi) Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz."
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(Başörtüsü teklifi) Çok ...
(Görüntülü) YOZGAT - ALİ ERBAŞ KUR&#039;AN-I KERİM&#039;İN 3-5 YILDA BİR YENİDEN ANLAŞILMAYA İHTİYACI VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOZGAT - ALİ ERBAŞ KUR'AN-I ...
Ali Erbaş: Kur'an-ı Kerim'in 3-5 yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Kur'an-ı Kerim'in 3-5 yılda bir yeniden ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. Yozgat'ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. Yozgat'ta üniversite ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Yozgat'ta hutbe irat etti:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Yozgat'ta hutbe irat ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yozgat'ta ziyaretlerde ...
Ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'ın bozkırı yeşile dönüşüyor
YEREL HABERLER Ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'ın bozkırı yeşile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.