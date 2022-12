Ali Erbaş: Camilerimizi çocuklarımız ve gençlerimizle süsleyelim (2)

SORGUN'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cami, Kur'an kursu ve bazı tesislerin de aralarında yer aldığı yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erbaş, açılışların en hayırlısında bir arada olduklarını belirterek, bu mekanlarda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretileceğini söyledi.

Yaratılış amaçlarının Allah'ın rızasına uygun yaşamak ve uygun yaşayacak çocuklar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erbaş, "Çocuklarımız; merhametli, birbirini seven, birbirini sayan, gençler olsunlar diye uğraşıyoruz. Eğer biz çocuklarımızı böyle yetiştirirsek sevgi medeniyetinin mensupları da böyle olur. Bizim medeniyetimiz sevgi medeniyeti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki; 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız.' Biz böyle gençler istiyoruz. Birbirine düşman değil, birbirini seven gençler, birbirine dost olan gençler... Çünkü Peygamber Efendimiz sevgi medeniyetinin kurucusu. Hadis-i şerifi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ülkemizin her yerinde, ne kadar çok birbirini seven; sevginin, saygının, vatan sevgisinin, ezanın, bayrak sevgisinin, büyüklere saygının, anne babaya hürmetin ne olduğunu bilen çocuklar, gençler yetiştirdiğimiz zaman daha huzurlu, daha mutlu bir toplum olacağız. İslam'ın amacı da budur zaten. İslam, toplumda herkes huzurlu, barış içerisinde olsun diye gönderilmiş bir din. Kelime anlamı da zaten bu. İslam barış demek, İslam huzur demek. Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. İşte biz çocuklarımız barış, huzur dini İslam'ı küçük yaşlarda öğrensinler diye dert ediniyoruz" dedi.

'İYİLİĞİ EMREDEN BİR NESİL YETİŞTİRELİM'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Ben öğretmen olarak gönderildim' hadis-i şerifini hatırlatarak, "O zaman okullarımızdaki her öğretmenimiz bir Peygamber varisidir. Onun için Peygamber Efendimizin şu sözünü hiçbirimiz unutmamalıyız; 'Mizanda sevaplar ve günahlar tartılacak. En ağır basan sevap güzel ahlak olacak.' O zaman biz gençlerimizi, çocuklarımızı ahlaklı yetiştireceğiz. Okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi var. Bu derse önem vermemiz lazım. Ebeveynler olarak çocuklarımız evine geldiğinde; 'Bugün ahlak dersinden ne öğrendin, hadi anlat bakalım' bu geri dönüşleri almamız lazım. Ahlaksız bir toplum huzursuz bir toplum olur ama ahlaklı bir toplum işte istediğimiz o neslin, istediğimiz gençlerin yetiştiği bir toplum olur. İmamımızla, öğretmenimizle, vaizimizle, idarecilerimizle hep birlikte ahlaklı, dürüst, doğruluğa önem veren, yalandan uzak duran, iyiliği emreden, kötülükten men eden, bir nesil yetiştirelim. İyi insanlar olalım" diye konuştu.

ESERLERİN AÇILIŞINI YAPTI

Konuşmaların ardından Başkan Erbaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve beraberindekilerle yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

Yapımı tamamlanan eserler arasında, Sultan-Ali Ünal 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Musa-Miyase Meriç 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Avni İpek 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu, Hidayet Karabulut Camii, Yeşil Camii, Yusuf Yaman Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Halı Sahası yer aldı. Başkan Erbaş, törenden sonra açılışı yapılan bazı Kur'an kurslarına ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. (DHA)

