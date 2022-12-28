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Yozgat'ta, kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

DHA

Yozgat'ta, kayıp 2 kişinin cesedi bulundu


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta hayvan alım satım işi yapan, 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ömer Yüksel (43) ile Hayrullah Çetin (48), kamyonette av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu.
Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin, 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu. Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı. Kamyonetin çevresinde de araştırma yapıldı. Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin´in cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2022-12-28 13:59:08

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