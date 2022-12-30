2 hayvan tüccarını, eşine küfrettikleri için öldürdüğünü öne sürdü



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta hayvan alım satım işi yapan, Ömer Yüksel (43) ile Hayrullah Çetin'i (48), Nuri Avcı'nın tabanca ile vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Yüksel ve Çetin'i eşine küfrettikleri için öldürdüğünü öne süren Nuri Avcı, tutuklandı.

Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin, 26 Aralık'ta Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Cep telefonu sinyalleri takip edilerek yapılan aramalar sonunda Yüksel ve Çetin, Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda, olayla ilgili Nuri Avcı gözaltına alındı. Nuri Avcı, elde edilen teknik bilgi ve belgeler üzerine, suçunu itiraf etti. Nuri Avcı, aralarında para anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Yüksel ve Çetin'in eşine küfrettiğini, bu yüzden tabanca ile öldürdüğünü, daha sonra silahı boş araziye attığını söyledi. Tabancanın bulunması için çalışmalar sürerken, Nuri Avcı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2022-12-30 12:12:04



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