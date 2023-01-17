Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 7 terör örgütü DEAŞ mensubu, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta silahlı eylemlerine karışan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 DEAŞ şüphelisi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-01-17 12:15:16



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