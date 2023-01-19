Yozgat'ta 7 DEAŞ'lı tutuklandı

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Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki silahlı eylemlerine karıştığı ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-01-19 17:41:24



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