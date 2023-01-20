Erbakan: Yeniden Refah, baraj problemi olmadan seçime girecek



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim 14 Mayıs'ta da olsa, haziranda da olsa, bu pazar da olsa Yeniden Refah Partisi, baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak inşallah seçimlere girecektir" dedi.

'Anadolu Buluşmaları' programı kapsamında Yozgat'a gelen Fatih Erbakan, Muhtarlar Derneği ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Erbakan, 7 ayda 54 binin üzerinde yeni üye kaydı ile Türkiye'nin en fazla üye kaydeden ve en hızlı büyüyen partisi haline geldiklerini belirterek, "Birinci büyük kongremizi 17 Kasım 2019'da yaparak, birinci şahlanışı gerçekleştirdik. 6 Kasım 2022'de muazzam büyük bir kongre yaptık. İkinci şahlanışımızı gerçekleştirdik. Şimdi inşallah yapılacak olan 14 Mayıs'taki seçimlerde de üçüncü büyük şahlanışımızı gerçekleştirerek, milletimizin Milli Görüş özlemine, Milli Görüş hasretine son vereceğiz. Seçim 14 Mayıs'ta da olsa, haziranda da olsa, bu pazar da olsa Yeniden Refah Partisi, baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak inşallah seçimlere girecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-01-20 15:35:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.