Otomobil, kafeye daldı: 5 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Medrese Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Yücel Gücüyener (65) yönetimindeki 66 AAD 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazada, cam kenarında oturan kafenin müşterisi 4 kişi ile sürücü yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2023-01-20 19:02:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.