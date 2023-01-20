Otomobil, kafeye daldı: 5 yaralı

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Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA) YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Medrese Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Yücel Gücüyener (65) yönetimindeki 66 AAD 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazada, cam kenarında oturan kafenin müşterisi 4 kişi ile sürücü yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-01-20 19:02:14



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