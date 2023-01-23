Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda, 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2023-01-23 14:06:24
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