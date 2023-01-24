Ağrı'da buzlanan yolda askeri araç devrildi: 2 asker şehit (4)

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YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Iğdır'da buzlanan yolda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan´ın (27) şehadet haberi, Çekerek ilçesine bağlı Kuzgun köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Osman ve anne Kadriye Arslan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu. Şehit Arslan'ın 1'i kız 5 kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, yarın köy mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-01-24 18:18:40



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