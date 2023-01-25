Sarıgül: Toplumsal barış için af istiyoruz



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yozgat'ta af çağrısını yineleyerek, "Toplumsal barış için kardeşlik hukuku için af istiyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan 2022'den bu yana 92 cezaevini ziyaret ettiğini söyledi. Af çağrısının vicdani olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevi koşulları, şu anda kapasitenin üzerinde. Ne yazık ki haset, fesat, münafık el; gençlerimize ulaştı ve gençlerimizin büyük bölümü, uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz, siyasi değil vicdani taleptir" dedi.

Kardeşlik hukuku için af istediklerini belirten Sarıgül, "Bizim devletimiz, büyük devlettir. Bizim devletimiz, vicdanlı devlettir. Bizim devletimiz, şefkatli devlettir. O nedenle toplumsal barış için af istiyoruz. Kardeşlik hukuku için af istiyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında herkesin birbiriyle kardeşlik hukukunda 'bismillah' diyerek tekrar kucaklaşması için af istiyoruz. Anneler için babalar için çocuklar için affet Türkiye'm. Bütün siyasi partilere çağrım; gelin af konusunu, siyaset malzemesi olmaktan çıkaralım ve kardeşlik hukuku için cumhuriyetin 100'üncü yılında hep birlikte büyük bir affa imza atalım" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-01-25 13:59:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.