Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

ANKARA, (DHA)- YOZGAT Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Yozgat Valiliği yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle açıklama yaparak, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece geç saatlerde başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen kar yağışı ve tipiden dolayı ilimiz genelinde eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Yozgat ANKARA, (DHA)
2023-02-05 21:57:24
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