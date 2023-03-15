Yiyecek bulmak için köye inen ayı kamerada

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Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sorgun'a bağlı Duralidayılı köyünde ormandan yiyecek bulmak için köye inen ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köyün yakınındaki ağaçlık alanda bir süre dolaşan ayı, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Halit YILMAZ

2023-03-15 12:01:44



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