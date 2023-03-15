Yiyecek bulmak için köye inen ayı kamerada

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sorgun'a bağlı Duralidayılı köyünde ormandan yiyecek bulmak için köye inen ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köyün yakınındaki ağaçlık alanda bir süre dolaşan ayı, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Halit YILMAZ
2023-03-15 12:01:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.