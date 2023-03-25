Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, 11 otomobil enkaz altında kaldı



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 11 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta meydana geldi. Ravza Apartmanı'nın 7 metre yüksekliğinde, 25 metre uzunluğundaki istinat duvarı, iftar vakti park halindeki 11 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde polisler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de incelemede bulundu. Olayda yaralanan olmazken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

'BUNA BELEDİYE NASIL İZİN VERDİ?'

Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, iftar vaktinden 10 dakika önce geldiğini ve otomobilini park ettiğini söyleyerek, "Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü koptu. Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun bir alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm. Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna belediye nasıl izin verdi? Allah'tan can kaybı yok. Olan malımıza oldu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-25 22:23:57



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