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ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDAYozgat'ta, akşam saatlerinde, iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; istinat duvarının otomobillerin üzerine çökmesi ve duvarın tamamen yıkılması yer aldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası kaydıHaber: Harun GÖKÇEOĞLU,YOZGAT(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-26 00:20:32



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