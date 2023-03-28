Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta Mehmet T. (30), boşanma aşamasındaki eşi Rabia T.'yi öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de yaraladı.

Üç çocuk annesi Rabia T., eşi Mehmet T. ile sorunlar yaşayınca annesi Güler G.'nin evine taşınıp, boşanma davası açtı. Mehmet T., bugün eşi ile konuşmak için kayınvalidesinin Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki evine geldi. Burada çıkan kavgada Mehmet T., eşi Rabia T.'yi bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de yaraladı. Güler G., Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Mehmet T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-28 15:43:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.