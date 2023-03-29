Yozgat merkezde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yozgat'ta dün gece başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Şehir içi araç trafiğinde aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-29 13:15:01



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