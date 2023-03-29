Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Rabia, toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Temel'in (30) bıçakla öldürdüğü 3 çocuk annesi Rabia Temel (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Temel, şiddet gördüğü gerekçesiyle annesinin evine taşınıp boşanma davası açan eşi Rabia Temel'le görüşmek için dün, Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'ndeki eve gitti. Mehmet Temel, çıkan kavgada Rabia Temel'i bıçakla öldürdü, kayınvalidesi Güler G.'yi de ağır yaraladı. Güler G., Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı, Mehmet Temel ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Rabia Temel'in cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Rabia Temel'in akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Rabia Temel, Taş Ocağı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-29 15:01:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.