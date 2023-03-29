Yozgat merkezde kar kalınlığı 10 santime ulaştı (2)

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İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. (DHA)Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-29 18:23:51



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