Yozgat´ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 25 yaralı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza AnkaraYozgat karayolu, Yozgat ili Yerköy ilçesi 100. Yıl Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sivas'tan hareket edip Ankara'ya gitmekte olan Ş.Y. idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Yozgat

2023-03-30 07:29:27



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