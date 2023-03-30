Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı (2)

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3 KİŞİ AĞIR YARALI

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Ankara-Yozgat karayolunda saat 03.30 sıralarında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 25 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Yerköy Harun GÖKÇEOĞLU

2023-03-30 08:57:48



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