Çöken duvarın altında kalan araç sahiplerinden enkazın kaldırılmamasına tepki

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta apartmanın bahçesinde park halindeyken çöken istinat duvarının altında kalan 11 aracın sahipleri, aradan bir hafta geçmesine karşın enkazın kaldırılmamasına tepki gösterdi.
Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta bulunan istinat duvarı, 25 Mart'ta Revza Apartmanı'nın bahçesine çöktü. Bahçedeki 11 otomobil çöken duvarın altında kaldı. Ancak aradan geçen sürede enkazın kaldırılması için çalışma yapılmadı. Araçların sahipleri, bir hafta geçmesine rağmen enkazın kaldırılmamasına tepki gösterdi.
Araç sahiplerinden Güngör Yılmaz, mağduriyetlerinin bir haftadır giderilmediğini ifade ederek, "Ev ve araç sahipleri olarak mağduruz, her gün bu enkazı gördükçe moralimiz bozuluyor. Çocuklarımız etkileniyor. Yaşanan olayın açıklığa kavuşması ve araçların çıkarılması, mağduriyetleri giderecek adımların atılması lazım" dedi.
Mehmet Volkan Demirel de eşinin köyde öğretmenlik yaptığını belirterek, "2 otomobilimiz enkaz altında kaldı. Bu enkaz bu şekilde kaldıkça yandaki binanın da kayma riski var" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2023-04-01 16:39:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.