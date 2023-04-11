Yozgat'ta tarihi eser operasyonu; 100 sikke ele geçirildi

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke, 1 yüzük ve 4 obje ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin aracını YozgatSivas kara yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke, 1 yüzük ve 4 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-04-11 15:02:21



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