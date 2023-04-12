Yozgat'ta cinayetten aranan 2 hükümlü yakalandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. ve H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi, 'adam öldürme' suçundan 38 yıl 2 ay 9 gün, 'tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay ve 'hakaret' suçundan 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 40 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. yi merkeze bağlı Türkmenaraplı köyünde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'yi ise Çayıralan ilçesine bağlı Gülderesi köyünde yakaladı. Firari hükümlüler, jandarmadaki sorgularının ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2023-04-12 14:19:56
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