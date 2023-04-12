Yozgat'ta cinayetten aranan 2 hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. ve H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi, 'adam öldürme' suçundan 38 yıl 2 ay 9 gün, 'tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay ve 'hakaret' suçundan 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 40 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. yi merkeze bağlı Türkmenaraplı köyünde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'yi ise Çayıralan ilçesine bağlı Gülderesi köyünde yakaladı. Firari hükümlüler, jandarmadaki sorgularının ardından cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2023-04-12 14:19:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.