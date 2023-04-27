Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi

DHA

Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda, dün hizmete alınan Ankara-Sivas YHT'yi kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Ankara-Sivas YHT hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı törenle dün hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, tren seferlerinin mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Bugün ücretsiz olarak halka açılan hızlı tren, Yozgat'ta yoğun ilgi gördü. Ankara ve Sivas'a gitmek üzere rezervasyon yaptıran vatandaşlar Yozgat YHT Garı'nda yoğunluk oluşturdu. 
'YILLARDIR BEKLİYORDUK'
Hızlı tren ile Ankara'ya oradan da Konya'ya gideceğini söyleyen Betül Korkmaz, "Akraba ziyareti için Yozgat'a gelmiştim. Buradan Konya'ya otobüsle geri dönecektim; ama hızlı trenin açıldığını duyunca biletimi iptal edip aktarmalı olarak Konya'ya gitmeye karar verdim. Normalde yüksek hızlı treni Ankara-Konya arasında kullanıyordum. Yozgat'a da gelmesi çok iyi oldu, yıllardır özlemle bekliyorduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2023-04-27 12:58:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta devlet desteğiyle kurulan tesiste günlük 500 kilogram mantar üretiliyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta devlet desteğiyle kurulan tesiste günlük ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta toplu ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
Yozgat'ta toplu açılış töreninde Destici ve Erbakan konuştu
YEREL HABERLER Yozgat'ta toplu açılış töreninde Destici ve Erbakan ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yozgat'ta ...
Türkiye'nin otomobili Togg, Yozgat'ta sergilendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg, Yozgat'ta sergilendi
Sorgun Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
YEREL HABERLER Sorgun Bilim ve Teknoloji Festivali başladı
Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.